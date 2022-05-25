США не будут продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России

Минфин США объявил, что не будет продлевать лицензию, которая позволяет России производить выплаты по внешнему долгу. Действие лицензии закончилось 25 мая в 07:00 по Москве.

Эксперты считают, что на Западе опять начнутся разговоры о дефолте России. Но пока рубль продолжает укрепляться. Курс доллара упал ниже 57 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.