США подорвали доверие иностранных инвесторов после блокировки активов РФ – СМИ

Фото: depositphotos/stillfx
Из-за решения Вашингтона заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. Об этом сообщает китайский портал Global Times.
Как отмечается в публикации, если страна готова отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала.
По мнению авторов статьи, США "подписали смертный договор" американской финансовой системе в тот момент, когда принял решение заблокировать российские резервы посредством односторонних санкций.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что законодательство США не позволяет конфисковать в пользу Украины арестованное имущество России. Речь идет о российских активах, арестованных в связи с антироссийскими санкциями. По ее словам, это не что-то разрешенное законом в США.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством арест российских активов на Украине. По его словам, Россия будет бороться за их возврат.
Также главы министерств финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.
У Путина и Лаврова нет счетов за рубежом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: