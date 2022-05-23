США подорвали доверие иностранных инвесторов после блокировки активов РФ – СМИ

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Из-за решения Вашингтона заблокировать российские государственные активы доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам теперь подорвано. Об этом сообщает китайский портал Global Times.

Как отмечается в публикации, если страна готова отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала.

По мнению авторов статьи, США "подписали смертный договор" американской финансовой системе в тот момент, когда принял решение заблокировать российские резервы посредством односторонних санкций.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что законодательство США не позволяет конфисковать в пользу Украины арестованное имущество России. Речь идет о российских активах, арестованных в связи с антироссийскими санкциями. По ее словам, это не что-то разрешенное законом в США.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством арест российских активов на Украине. По его словам, Россия будет бороться за их возврат.

Также главы министерств финансов стран "Большой семерки" (G7) заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.

