РФ будет отстаивать свои замороженные за рубежом активы – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал воровством арест российских активов на Украине. По его словам, Россия будет бороться за их возврат, передает РИА Новости.
"Какая может быть реакция? Реакция негативная, отрицательная. Это продолжение той самой линии, которая вошла в моду в последнее время в целом ряде государств – линия на фактическое воровство российских активов", – сказал представитель Кремля.
Россия будет отстаивать свою собственность, пообещал Песков.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на директора бюро экономической безопасности Вадима Мельника сообщили об аресте на Украине российских и белорусских активов на сумму более одного миллиарда рублей.
Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что законодательство США не позволяет конфисковать в пользу Украины арестованное имущество России. Речь идет о российских активах, арестованных в связи с антироссийскими санкциями.
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