Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки до 50%

Владимир Путин подписал указ о снижении требований по продаже валютной выручки экспортеров – с 80 до 50%. Мера, по распоряжению Минфина, действовала с 28 февраля.

Что изменилось в данный момент? Как это скажется на курсе рубля? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.