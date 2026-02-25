Цифровой рубль станет доступен москвичам осенью 2026 года

Уже осенью 2026 года москвичи смогут пользоваться цифровым рублем. В Центробанке заявили, что для массового внедрения новой формы расчетов практически все готово. На 1 сентября запланирован первый тираж работы платформы цифрового рубля.

В него на добровольной основе включены юридические лица с оборотом более 120 миллионов рублей за 2025 год. Физические лица смогут открыть счет цифрового рубля через мобильное приложение в любом банке-участнике. Операции с цифровым рублем будут выгоднее по сравнению с безналичными расчетами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.