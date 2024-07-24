В российских магазинах на продуктах будут размещать ароманаклейки, чтобы можно было оценить запах и вкус товара. Их будут прикреплять на упаковку. Такое новшество также может затронуть бытовую химию, сигареты, алкоголь, контрацептивы и другие товары.

Химик, технолог-органик Владислава Кочелаева прокомментировала, как это нововведение может повысить стоимость товаров и насколько аромат наклейки будет соответствовать запаху продукта в упаковке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

