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24 мая, 19:45

Экономика

Московский предпринимательский форум завершился в столице

Московский предпринимательский форум завершился в столице

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24 мая в столице завершилось крупнейшее деловое мероприятие Московский предпринимательский форум. На его площадках встретились предприниматели и авторитетные спикеры, представители корпораций и малого бизнеса, эксперты из разных сфер и москвичи, которым интересна тема предпринимательства.

Вдобавок к этому, посетители форума познакомились с продукцией московских бизнесменов, представленной на выставке "Люди дела". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикабизнесгородвидеоЕкатерина Фоменко
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