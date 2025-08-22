Российский рынок труда столкнулся с переизбытком IT-специалистов

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 07:45

Экономика

В России образовался переизбыток IT-специалистов, из-за чего многие из них не могут найти работу. По оценкам кадровых агентств, ситуация вызвана массовым обучением начинающих специалистов и сокращениями в крупных компаниях.

Как пояснили эксперты, с 2022 года IT-хабы и онлайн-школы подготовили большое количество новичков. С ними конкурируют опытные коллеги, которых сократили компании из-за высокой ключевой ставки и прекращения развития новых бизнес-направлений. Также на процесс трудоустройства повлияло использование искусственного интеллекта.

