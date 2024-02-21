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21 февраля, 12:15

Экономика

"Актуальный репортаж": Москва предоставила бизнесу более 65 га земли для строительства

"Актуальный репортаж": Москва предоставила бизнесу более 65 га земли для строительства

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На территории Троицкого и Новомосковского округов Москва за год предоставила бизнесу более 65 гектаров земли для масштабных инвестпроектов. Такие площадки для предпринимателей, которые готовы создавать производства в обмен на льготную аренду, открывают по всему городу.

С инвесторами уже подписано двадцать соглашений о выделении им земли на льготных условиях. Предприниматели сэкономят на аренде почти 600 миллионов рублей и смогут вложить эти деньги в развитие бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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