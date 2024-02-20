Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 16:45

Город

"Актуальный репортаж": ВАО Москвы стал лидером программы реновации в 2023 году

"Актуальный репортаж": ВАО Москвы стал лидером программы реновации в 2023 году

Практически новый терапевтический корпус появится в ГКБ № 15 им Филатова после капремонта

Систему регистрации и учета работы курьеров планируют создать в столице

Новый репетиционный зал Государственного Кремлевского оркестра открылся в столице

Ледокол "Норд" патрулирует Москву-реку

Собянин: 25,3 тыс жителей Можайского района получат новое жилье по реновации

Выставка "Континуум" открылась в Москве

Главврач Филатовской больницы рассказал о внедрении нового оборудования

Московские специалисты провели мастер-класс по виртуальной сварке на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о планах развития района Можайского

Восточный округ столицы по итогам 2023 года вышел в лидеры по программе реновации. 12 из 18 домов построены для жителей пятиэтажек, которые очень ждут переезда. Многие уже получили квартиры.

По словам жительницы одного из домов, ее новое жилье больше старого на 12 квадратных метров. В нем была выполнена чистовая отделка, так что москвичке не пришлось самостоятельно делать ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоСтанислав КуликЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика