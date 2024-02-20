"Актуальный репортаж": ВАО Москвы стал лидером программы реновации в 2023 году

Восточный округ столицы по итогам 2023 года вышел в лидеры по программе реновации. 12 из 18 домов построены для жителей пятиэтажек, которые очень ждут переезда. Многие уже получили квартиры.

По словам жительницы одного из домов, ее новое жилье больше старого на 12 квадратных метров. В нем была выполнена чистовая отделка, так что москвичке не пришлось самостоятельно делать ремонт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.