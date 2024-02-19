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Новости

19 февраля, 16:30

Новости

В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год

Новости часа: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

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"Цифра дня": 7

Мэр Москвы сообщил, что парковки 23 и 24 февраля будут бесплатными

Число самозанятых в Москве в 2023 году увеличилось на 329 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего в столице зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых. В 2023 году они заработали более 360 миллиардов рублей. Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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