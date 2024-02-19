В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Число самозанятых в Москве в 2023 году увеличилось на 329 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего в столице зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых. В 2023 году они заработали более 360 миллиардов рублей. Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.

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