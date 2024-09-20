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20 сентября, 07:30

Экономика

Цены на мед выросли в России

Цены на мед выросли в России

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В России резко подорожал мед. Цены на некоторые сорта выросли вдвое. Причина кроется в массовой гибели пчел из-за ядохимикатов на полях. Из-за этого на рынке возник дефицит продукта.

По словам пчеловодов, агрономы не всегда правильно проводят обработку угодий пестицидами. Наказать за несоблюдение технологии могут по статье кодекса об административных правонарушениях. Штраф для физических лиц составляет до двух тысяч рублей, для юридических – от 10 до 100 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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