Эксперт Соломатина назвала два простых способа проверить качество меда

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Распознать некачественный мед можно по вкусу и с помощью специальных тестов, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Ранее Минпромторг попросил торговые сети усилить контроль за продукцией пчеловодства. Поводом для этого стали выявленные Роскачеством многочисленные случаи фальсификации меда.

По словам Соломатиной, недобросовестные производители могут добавлять в мед крахмал и сахарный сироп. Определить такой некачественный продукт можно по вкусу.



Елена Соломатина врач-диетолог Настоящий мед оставляет во рту какую-то терпкость, даже немного першения. Оно отличается от послевкусия сахарного сиропа.

Кроме того, можно провести два небольших теста.

"Основная проверка – берете ложку либо палочку, набираете немного меда и поднимаете примерно на 10 сантиметров. Продукт должен с этой ложки или палочки стекать. Если он стекает непрерывно, струйкой и образует горку – мед хороший. Если струйка прерывается и горка не образуется, продукт может быть некачественным", – указала эксперт.

В свою очередь, чтобы проверить мед на содержание крахмала, нужно взять небольшое его количество и капнуть туда йод. Если продукт окрасится, значит, туда добавили загуститель, указала специалист.

Специалист также отметила, что хороший мед со временем засахаривается. Если этого не происходит, значит, продукт нагревали.

"Часто такое бывает просто для того, чтобы разлить в баночки. Но нагретый мед теряет большое количество своих полезных свойств", – указала эксперт.

Соломатина подчеркнула, что хороший мед не может стоить дешево, поскольку его производство – достаточно трудоемкий процесс.





Елена Соломатина врач-диетолог Лучше всего покупать мед в стеклянной таре. Потому что различный пластик, хотя он и пищевой, все равно не предназначен для длительного хранения. Есть вероятность попадания его молекул и других химических частиц в сам продукт.

Ранее диетолог посоветовала не употреблять мед вместе с горячими напитками и белым хлебом. Дело в том, что при нагревании продукт теряет свои полезные свойства и выделяет вещество, оказывающее на организм канцерогенное действие. Белый хлеб сам по себе содержит сахар, поэтому в сочетании со сладким медом перекус получится очень калорийным.

