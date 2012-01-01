Диетолог Соломатина назвала главные продукты для укрепления иммунитета перед осенью

Осенью организм чаще подвержен атаке вирусов, а поэтому нуждается в дополнительной защите. И начинать ее выстраивать стоит уже сейчас, отметили специалисты. Какие продукты укрепляют иммунитет и сколько нужно тратить времени на физическую активность, расскажем в нашем материале.

Сон, вода и спорт

Начать подготовку к осени рекомендуется с восстановления водного баланса: это способствует укреплению иммунитета и улучшает общее состояние здоровья, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. В частности, он посоветовал пить полезные чаи, которые не только восполнят уровень жидкости в организме, но и насытят его витаминами.





Дмитрий Еделев доктор медицинских наук Конец лета – время, когда можно пить травяные чаи с тем, что есть на грядке. Например, малиновый, смородиновый, черничный, голубичный. Если у вас есть, можно пить медицинскую ромашку. В чай стоит добавить и, например, имбирь, эхинацею.

Также специалист рекомендовал ограничить потребление алкоголя и табака: вредные привычки ослабляют иммунную систему и обнуляют все приготовления к осени. А вот благоприятное влияние оказывают тренировки на свежем воздухе – это закалит организм и приспособит его к перемене погоды.

"Врачи во всем мире рекомендуют уделять интенсивной физической активности на свежем воздухе не менее 150 минут в неделю. Например, можно заниматься бегом трусцой, танцами, цигуном, йогой. В идеале же стоит уделять этому до получаса в день", – заметил Еделев.

Правильный режим сна также способствует укреплению иммунитета, обратил внимание специалист. Чтобы ночь прошла спокойно, он рекомендовал вечером проводить время за книгой или медитацией и призвал спать с открытыми окнами, чтобы воздух в помещении оставался свежим.

Не просто еда



Особое внимание при подготовке к осени необходимо уделить питанию. Как рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина, 80% иммунной системы человека сосредоточено в кишечнике, поэтому еда должна быть разнообразной, сбалансированной и полезной.

Для укрепления здоровья в ежедневном рационе должно присутствовать около 500 граммов клетчатки. Для этого рекомендуется есть цельнозерновые каши и хлеб, зелень, овощи, фрукты и ягоды, перечислила специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Овощи и фрукты – это еще и антиоксиданты, которые понижают уровень воспалений в организме и укрепляют его защиту. Некоторые еще и благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему.

"Но с фруктами нужно быть осторожными: во многих из них содержится много сахара, в котором хорошо размножаются патогенные бактерии. Из-за этого нашим полезным бактериям становится тяжелее контролировать их рост и активность", – рассказала она.

Кроме того, для укрепления иммунитета нужно включить в рацион кисломолочные продукты – например кефир, ряженку и ацидофилин. Также стоит уделить особое внимание белкам растительного и животного происхождения: в частности, специалист рекомендовала не отказываться от курицы, индейки, яиц, рыбы, творога, сыра, нута, фасоли и гороха.



"Печень трески и вообще жирная рыба – это суперфуд, который можно и нужно включать в рацион хотя бы раз-два в неделю. Там содержится витамин А и много витамина D, которые необходимы для нормальной работы иммунной системы. Также в этих продуктах много омеги-3 и аминокислот, которые укрепляют клеточные мембраны, из-за чего вирусу будет сложнее в них проникнуть", – объяснила она.

Для восполнения витамина С специалист посоветовала есть квашеную капусту, черную смородину, болгарский перец и цитрусовые, а также пить отвар шиповника. Много железа можно найти в говяжьей печени, а снижающий уровень стресса мелатонин содержится в вишне, черешне и бананах, перечислила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог По осени можно съесть маленький кусочек сала: там содержится арахидоновая кислота, которая тоже будет полезна для укрепления иммунной системы.

Отказаться специалист рекомендовала от фастфуда, консервантов, красителей, ароматизаторов, загустителей и трансжиров, к которым относятся маргарин и пальмовое масло. Последние, по ее словам, разрушают клеточную мембрану, из-за чего иммунная система ослабевает.

