18 января, 09:45

Экономика

Свыше 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в 2025 году

Свыше 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в 2025 году

Банки зафиксировали рекордные объемы выдач семейной ипотеки в декабре 2025 года

В Москве зафиксировали увеличение стоимости кофе

Российские банки стали снижать доход по вкладам

Новости регионов: программа "Семейная ипотека" продолжит работу в 2026 году

12% классических кофеен закрылись в Москве в 2025 году

"Деньги 24": выдача кредитов физлицам может вырасти в России в 2026 году

"Деньги 24": эксперты спрогнозировали курс рубля на конец 2026 года

"Деньги 24": затраты на роботов-доставщиков оказались ниже, чем на пеших курьеров

"Деньги 24": банки сократили выдачу кредитов физлицам в России в 2025 году

В 2025 году более четырех тысяч человек посетили экскурсии "Открой#Моспром". Школьники благодаря проекту могут поближе познакомиться с индустрией, чтобы определиться с выбором профессии.

В свою очередь, взрослые посетители предприятий могут узнать о продуктах и инновациях от технологов и инженеров. Например, гостям рассказывают о создании одежды и сборке лифтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

