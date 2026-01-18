Свыше 4 тысяч человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в 2025 году

В 2025 году более четырех тысяч человек посетили экскурсии "Открой#Моспром". Школьники благодаря проекту могут поближе познакомиться с индустрией, чтобы определиться с выбором профессии.

В свою очередь, взрослые посетители предприятий могут узнать о продуктах и инновациях от технологов и инженеров. Например, гостям рассказывают о создании одежды и сборке лифтов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

