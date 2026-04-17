В Зеленограде открылся крупный комплекс по производству стройматериалов

В Зеленограде открылся один из крупнейших в России комплексов предприятий по производству строительных материалов. В его состав вошли заводы по выпуску газобетонных блоков, армированных панелей, оконных блоков, алюминиевых конструкций и стеклопакетов, включая уникальное автоматизированное производство стеклянных панелей размером до 3 на 6 метров.

Продукция будет использоваться при строительстве жилых домов, социальных объектов и городской инфраструктуры. Город предоставил инвестору земельные участки за 1 рубль в год и другие меры поддержки.

