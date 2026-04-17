Порядка 10 млн россиян могут подпасть под контроль ФНС из-за переводов

Порядка 10 миллионов россиян могут подпасть под усиленный налоговый контроль ФНС из-за регулярных безналичных переводов. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на проект закона, который при принятии начнет действовать со следующего года.

Документ предоставляет налоговым органам право получать от Центробанка России информацию о гражданах, подозреваемых в скрытом предпринимательстве. Это касается тех, кто регулярно получает доходы от аренды, подработки, оказания услуг или фриланса, но не зарегистрирован и не декларирует свои доходы.

По мнению экспертов, в зоне риска окажутся представители сферы красоты, ремонта, строительства, автосервиса, а также репетиторы и арендодатели, чьи доходы превышают 200 тысяч рублей в месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.