Сеть "Вкусно – и точка" подала на регистрацию еще три заявки. Две из них посвящены собственной кока-коле.

Об этом сообщили СМИ со ссылкой на базу данных Роспатента. Среди вариантов названия газировки – "Кола – и точка" и "Точка Кола". Еще одно название придумали для аналога Хэппи Мил. Его могут назвать Кидс Комбо. Накануне была информация, что сеть подала заявки на товарные знаки для замены "Биг мака" и "Макфлурри". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.