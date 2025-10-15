Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 17:30

Экономика

Международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка" стартовали в Москве

Международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка" стартовали в Москве

"Деньги 24": средняя ставка по вкладам снизилась в топ-10 банков России

Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

"Деньги 24": эксперт рассказал, почему в России начал укрепляться рубль

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

"Деньги 24": более 80% российских компаний заявили о нехватке сотрудников

Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

"Деньги 24": в России предложили установить потолок цен на бензин

Вопрос по ключевой ставке будут решать в РФ 24 октября

У россиян не смогут забрать за долги единственное жилье, которое находится в ипотеке

В Москве в Торгово-промышленной палате стартовал международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка". В них участвуют официальные делегации и представители бизнеса более чем из 20 стран.

На мероприятии представлены фактически все регионы африканского континента. На повестке вопросы не только экономические. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что в текущем учебном году Россия выделила африканским странам более 5 тысяч мест для обучения за счет правительства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаполитикагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика