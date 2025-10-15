Международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка" стартовали в Москве

В Москве в Торгово-промышленной палате стартовал международный бизнес-форум и выставка "Россия – Африка". В них участвуют официальные делегации и представители бизнеса более чем из 20 стран.

На мероприятии представлены фактически все регионы африканского континента. На повестке вопросы не только экономические. Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал, что в текущем учебном году Россия выделила африканским странам более 5 тысяч мест для обучения за счет правительства.

