Экономист рассказал, что происходит с ценами на товары в РФ

Экономист Константин Цыганков рассказал, стоит ли в ближайшее время покупать машину или лучше квартиру, а также объяснил, где достать товары параллельного импорта.

Кроме того, специалист прокомментировал о совете западным трейдерам не использовать курс рубля на Мосбирже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.