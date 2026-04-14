Конфликт между США и Ираном повлиял на стоимость фисташек. Цены на данный продукт достигли максимального уровня за последние 8 лет.

Исламская Республика занимает 2-е место в мире по производству фисташек и обеспечивает около трети мирового экспорта. Однако с началом боевых действий нарушились логистические цепочки, сократилось предложение, а доставка продукции на внешние рынки стала нестабильной.

Тем не менее, как рассказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, данная ситуация никак не влияет на продовольственную безопасность России. По его мнению, фисташки являются далеко не самым популярным орехом среди граждан.

