Товарооборот между Россией и Ираном временно прекратился из-за ближневосточного конфликта

Из-за конфликта на Ближнем Востоке временно на стоп встал почти весь товарооборот между Россией и Ираном. Речь идет о большом списке продуктов, прежде всего овощей, фруктов и зелени, а также о тысячах заказов, которые шли в Москву транзитом через Иран, Эмираты и другие страны региона.

Тегеран ввел запрет на экспорт продовольствия. Как сообщил заместитель главы Организации по развитию торговли Ирана, ограничения касаются товаров, необходимых стране в условиях войны. Конфликт и блокада Ормузского пролива также могут сказаться на поставках морепродуктов, которые поставлялись в Россию из ОАЭ.

