17 марта, 22:30
Поставки перцев и баклажанов в Россию могут быть сорваны из-за ближневосточного конфликта
Поставки сладкого перца, баклажанов, сельдерея и фисташек в Россию могут быть сорваны из-за ближневосточного конфликта. Тегеран ввел запрет на экспорт продовольствия.
Как сообщил заместитель главы Организации по развитию торговли Ирана, ограничения касаются товаров, необходимых стране в условиях войны. Импорт и экспорт других продуктов продолжается.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.