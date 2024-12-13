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13 декабря, 07:45

Экономика

Химическая промышленность Москвы наращивает выпуск продукции во всех сегментах

Химическая промышленность Москвы наращивает выпуск продукции во всех сегментах

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Химическая промышленность Москвы наращивает выпуск продукции во всех сегментах. Всего в столице работают более 260 таких предприятий. По итогам трех кварталов этого года производство увеличилось на 15%.

Спрос на товары местных компаний растет, причем не только в Москве. Город предоставляет им свыше 20 мер поддержки, что дает возможность закупать оборудование, расширять экспорт и повышать качество продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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