Химическая промышленность Москвы наращивает выпуск продукции во всех сегментах. Всего в столице работают более 260 таких предприятий. По итогам трех кварталов этого года производство увеличилось на 15%.

Спрос на товары местных компаний растет, причем не только в Москве. Город предоставляет им свыше 20 мер поддержки, что дает возможность закупать оборудование, расширять экспорт и повышать качество продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.