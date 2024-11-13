В ГД предложили увеличить размер страхового возмещения по вкладам до 3 млн рублей

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В России могут увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках с 1,4 до 3 миллионов рублей. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, пишет RT со ссылкой на копию законопроекта.

Как отметил один из авторов инициативы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сейчас это предложение особо актуально из-за высокого уровня ключевой ставки Центробанка и ситуации на финансовых рынках.

"С учетом того, что граждане держат деньги в банках, это увеличение крайне необходимо", – сказал Нилов.

По словам депутата, эксперты банковской сферы считают данную меру своевременной. Также это способно повысить эффективность денежно-кредитной политики. С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам выступал и Банк России, добавил парламентарий.

"С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время законопроект направлен на заключение в правительство.

В октябре Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

В ЦБ также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.