13 июня, 08:45Экономика
Оборот мукомольных заводов Москвы вырос более чем на 80% за год
Пищевая промышленность Москвы показывает рост: лидируют мукомольные заводы и производители круп. Их оборот за год вырос более чем на 80%. Многим предприятиям отрасли предстоит расширять производство.
На текущий момент в Москве реализуются порядка 80 проектов по спецпрограмме. Среди них – создание пищевого кластера.
Какие меры поддержки пищевого бизнеса работают в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.