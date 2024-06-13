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13 июня, 08:45

Экономика

Оборот мукомольных заводов Москвы вырос более чем на 80% за год

Оборот мукомольных заводов Москвы вырос более чем на 80% за год

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Пищевая промышленность Москвы показывает рост: лидируют мукомольные заводы и производители круп. Их оборот за год вырос более чем на 80%. Многим предприятиям отрасли предстоит расширять производство.

На текущий момент в Москве реализуются порядка 80 проектов по спецпрограмме. Среди них – создание пищевого кластера.

Какие меры поддержки пищевого бизнеса работают в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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