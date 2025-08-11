Российские рынки выросли из-за новостей о встрече Путина и Трампа

Российские фондовый и валютный рынки начали неделю с роста из-за новостей о предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. После объявления о переговорах инвесторы активнее покупают акции и рубли.

К текущему моменту индекс Московской биржи достиг 2 984 пунктов, рост составляет 2%. Курс доллара находится на отметке 79,30 рубля – существенных колебаний на валютном рынке не зафиксировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.