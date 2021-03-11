Эксперт рассказал, как контроль за ценами на базовые продукты отразится на пищевой отрасли

11 марта, 19:30
Владимир Путин заявил, что на первом месте должны стоять вакцинирование россиян и цены на базовые продукты питания. По словам президента, на рынке должен соблюдаться баланс интересов между суперприбылью от экспорта товаров и стоимостью внутри страны.
Кроме того, нельзя допускать ценовых скачков на базовые продукты, как это произошло в конце прошлого года, когда подсолнечное масло и сахар резко взлетели в цене. То же самое чуть не произошло с яйцами и мясом курицы, но в этом случае с производителями успели договориться.
Теперь за ростом ценников на прилавках будут на постоянной основе отвечать министерства. За каждым будет закреплена своя группа товаров.
Как контроль за ценами на базовые продукты отразится на пищевой отрасли, логистике и рынке в целом? Почему именно сейчас продукты начали сильно дорожать? И чего ждать обычным россиянам? Об этом рассказал директор союза независимых сетей России Андрей Карпов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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