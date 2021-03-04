Национальный союз птицеводов ожидает снижения цен на яйца и птицу в апреле-мае

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Латюхов полагает, что в России уже в апреле-мае могут снизиться цены на яйца и птицу.
Он также добавил, что ожидает стабилизации объемов производства в указанный период.
"Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", – заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Минсельхоз назвал сроки восстановления производства яиц и мяса птицы.
В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. В последние годы цены на мясо птицы и яйца сохранялись на стабильном уровне.
По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен.
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