Национальный союз птицеводов ожидает снижения цен на яйца и птицу в апреле-мае

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Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Латюхов полагает, что в России уже в апреле-мае могут снизиться цены на яйца и птицу.

Он также добавил, что ожидает стабилизации объемов производства в указанный период.

"Соответственно, рынок начнет насыщаться, и, опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен", – заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее Минсельхоз назвал сроки восстановления производства яиц и мяса птицы.

В ведомстве отметили, что птицеводческая отрасль в России динамично развивается, ежегодно демонстрируя рост производства мяса и яиц. В последние годы цены на мясо птицы и яйца сохранялись на стабильном уровне.

По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю, что будет дополнительно способствовать стабилизации цен.