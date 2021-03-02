Матвиенко назвала основную задачу российских властей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Главной задачей российских властей является восстановление роста экономики и обеспечение увеличения доходов граждан, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"По ходу недавней встречи руководства правительства и Совета верхней палаты было полное понимание, что задача задач сегодня – это возобновление и ускорение роста отечественной экономики и, как следствие, подъем дохода россиян", – рассказала Матвиенко.
Она отметила, что по итогам разговора у нее сложилась уверенность, что членам правительства и сенаторам удалось достичь взаимопонимания по всем ключевым вопросам. В дальнейшем эти темы найдут отражение в поручениях Михаила Мишустина.
"Это вопросы и социальные, и финансирование постковидной реабилитации, и региональная бюджетная и кредитная тематика, и какие-то надрегиональные проекты, такие как оздоровление Дона или дополнения по отдыху детей Арктики, и более активные действия по принятию программ газификации субъектов федерации, вопросы сохранения финансирования села, установление конкретных сроков и параметров реализации программы вовлечения сельскохозяйственных земель в оборот в целях реализации доктрины продовольственной безопасности, а также принятие закона о семеноводстве, тема поддержки региональных брендов, экологическая ответственность бизнеса, агротуризм и многое-многое другое", – пояснила спикер.
Исходя из опыта работы с Мишустиным, Матвиенко уверена, что все поручения по данным вопросам будут исполнены в срок и дадут конкретный результат.
"За каждым из этих пунктов – качество жизни людей. Если вы помните, по итогам прошлогодней такой встречи полностью реализованы 22 поручения. Думаю, что в этот раз меньше их не будет", – сказала спикер.
Ранее Матвиенко рассказала, что в настоящее время кабмин занимается поиском источников финансирования проекта по индексации пенсий работающим пенсионерам. Она отметила, что сейчас главная задача правительства – обеспечить достаточное финансирование для ежегодной бесперебойной индексации выплат.
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