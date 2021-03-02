Матвиенко сообщила о работе над проектом по индексации пенсий

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В настоящее время кабмин занимается поиском источников финансирования проекта по индексации пенсий работающим пенсионерам, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", – заявила она.

Матвиенко отметила, что сейчас главная задача правительства – обеспечить достаточное финансирование для ежегодной бесперебойной индексации выплат.

"Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", – пояснила председатель Совфеда.

Ранее правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением Владимира Путина. Доклад был направлен в администрацию президента.

На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.