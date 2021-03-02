Матвиенко сообщила о работе над проектом по индексации пенсий

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В настоящее время кабмин занимается поиском источников финансирования проекта по индексации пенсий работающим пенсионерам, рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", – заявила она.
Матвиенко отметила, что сейчас главная задача правительства – обеспечить достаточное финансирование для ежегодной бесперебойной индексации выплат.
"Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", – пояснила председатель Совфеда.
Ранее правительство РФ проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в соответствии с поручением Владимира Путина. Доклад был направлен в администрацию президента.
На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил, что возобновление индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Позднее президент уточнил, что этот вопрос требует детального рассмотрения.
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам может решиться уже к весне
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