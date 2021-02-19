СМИ назвали новую причину роста цен на продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила предупреждение от российских предприятий пищевой промышленности об угрозе роста цен на продукты в связи с повышением стоимости упаковки на 10–15%. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.
В письме Руспродсоюза (РПС) говорится, что его участники получают предупреждения о подорожании пластиковой упаковки с конца 2020 года, которая вызвана ростом стоимости сырья. Стоимость полиэтелена с июня 2020 года выросла на 25-30%. В нефтехмической компании "СИБУР" пояснили, что цены увеличились из-за повышения спроса на полимеры.
В Минпромторге и ФАС подтвердили факт получения такого предупреждения, а также пообещали принять меры в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства.
Источники на продовольственном рынке сообщили, что цены на упаковку у компаний "Комус-Упаковка" и "Пище-Поли-Пласт" в феврале выросла на 10%, а компании "Технопарк-Флекс", "Протей" и "Данафлекс-Нано" сообщили о ее подорожании на 5–15%. По данным Российского союза пекарей, с конца прошлого года упаковка подорожала на 70%.
По словам заместителя председателя правления РПС Дмитрия Леонова, стоимость упаковки занимает примерно треть от общей стоимость пищевой продукции, поэтому ее подорожание неминуемо вызовет повышение цен.
Как сообщалось, цены на продукты в России в январе этого года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики рассказали, что цены в основном поднялись в регионах с небольшими доходами, а также с большой долей личных трат на еду. Так, наиболее ощутимое подорожание продуктов зафиксировали в Дагестане, где рост цен составил 10,85%.
Москвичам рассказали, рассказали какие продукты подорожали
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