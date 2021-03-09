В Минпромторге опровергли дефицит продуктов в России

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита продуктов. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития", – сказал он.
Евтухов уточнил, что в случае отдельных товаров имеют место объективные факторы, приводящие к подорожанию.
"Там рост цен может быть выше инфляции. По другим товарам – значительно ниже. Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем", – отметил замминистра.
Ранее в Совфеде прокомментировали предложение лишать свободы за фейки о росте цен. Там напомнили, что в России уже действуют законы о запрете фейковых новостей и пока не до конца понятно, стоит ли их детализировать.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и инновационной деятельности Николай Арефьев заявил, что власти должны заняться регулированием цен, и в первую очередь под контроль должна попасть стоимость продуктов первой необходимости.
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