В Совфеде прокомментировали предложение лишать свободы за фейки о росте цен

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин в беседе с Москвой 24 заявил, что в России уже действуют законы о запрете фейковых новостей и пока не до конца понятно, стоит ли их детализировать.
Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания. Как рассказал парламентарий, речь идет о лишении свободы до трех лет или штрафе в размере от 200 до 800 тысяч рублей за искусственное создание панического спроса.
"Острая проблема не фейки в отношении роста цен на продукты, а острая проблема – фейки в целом, которые могут пугать в любой сфере нашей жизни. И, собственно, у нас установлена ответственность за ложные сообщения в средствах массовой информации, в сетях, которые могут повлечь за собой серьезные социально-экономические последствия", – заявил Башкин.
По его словам, необходимо посмотреть правоприменительную практику в отношении уже принятых законов о фейках – насколько они работают, в каких сферах применяются. "Потом уже можно подходить к этому вопросу в качестве обсуждения, голосования и так далее. Надо смотреть", – добавил Башкин.
Единороссы в Госдуме также не поддержат законопроект своего коллеги о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания. Об этом во вторник сообщил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство России держит под контролем ситуацию с ростом цен на продукты питания. Представитель Кремля отметил, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты к волатильности.
При этом в Росстате сообщили, что в России с 26 января по 1 февраля ускорился рост цен на огурцы с 2,4 до 6,9%. Уточнялось, что средний рост цен на плодоовощную продукцию за неделю увеличился с 1,4 до 1,6%. Также отмечался рост темпов подорожания свежей белокочанной капусты (1,3 против 0,6%), репчатого лука (1,5 против 1,3%) и моркови (2,4 против 2,2%).
Продукты в России подорожали в феврале
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