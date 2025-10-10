Форма поиска по сайту

10 октября, 07:30

Экономика

Карты Visa и MasterCard продолжат работать в России. Центробанк не планирует никаких резких ограничений.

Регулятор заявил об этом на фоне появления информации об истечении сроков действия сертификатов безопасности во всех чипах таких карт и ограничении их работы. Было найдено специальное решение, чтобы они не блокировались и россияне не почувствовали негативных последствий ухода международных платежных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Наиль Губаев, Дарья Крамарова

