Риски вторичных санкций в отношении РФ сохраняются – Набиуллина

Риски вторичных санкций в отношении Российской Федерации в настоящее время сохраняются, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Сохраняются риски вторичных санкций", – заявила она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

10 июня Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11. В регуляторе отметили более высокие темпы замедления инфляции и меньшие масштабы снижения экономической активности, чем ожидалось в апреле.