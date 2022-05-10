IKEA продлила до августа выплату зарплаты российским сотрудникам

Владелец IKEA Толгу Онку объявил, что компания будет выплачивать зарплату сотрудникам своих магазинов в России до августа. Первоначально IKEA обещала платить зарплату до мая, но теперь продлила этот срок. Размер оплаты труда составляет 15 тысяч рублей.

Свой временный уход с российского рынка в IKEA объясняли разрывом логистических цепочек в связи с санкциями. Под этим брендом в нашей стране работало 17 магазинов и 8 студий. Все они с 4 марта закрыты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.