Российский рубль начал дешеветь после событий на Ближнем Востоке. Одновременно банки снижают проценты по рублевым вкладам вслед за ключевой ставкой. По словам экономического обозревателя Евгения Белякова, в нынешних условиях нужно держать деньги в разных финансовых инструментах и классах активов.

Это обеспечивает устойчивость накоплений практически к любым внешним шокам. Эксперт не советует делать ставку на один актив в надежде на быстрый рост. Сбалансированный и регулярный подход к инвестициям подходит даже тем, у кого нет специального экономического образования.

