Эксперты объяснили рост новых торговых марок в российском ретейле

Эксперты зафиксировали рост СТМ в российском ретейле. Собственные торговые марки (СТМ) выпускают товары, владельцем которых является или конкретный супермаркет, или отдельная розничная сеть.

Российские производители продуктов питания оказались в спорной ситуации. С одной стороны, можно выпускать товары под собственными брендами. С другой стороны, от ретейла есть запрос на товары под торговой маркой сетей.

Могут ли они заменить продукцию ушедших из России брендов? За счет чего достигается низкая цена и что с качеством? Подробнее о работе СТМ – в эфире телеканала Москва 24.