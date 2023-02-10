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11:45

Экономика

Эксперты объяснили рост новых торговых марок в российском ретейле

Эксперты объяснили рост новых торговых марок в российском ретейле

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"Деньги 24": для чего торговые сети выпускают продукцию под собственными торговыми марками

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Эксперты зафиксировали рост СТМ в российском ретейле. Собственные торговые марки (СТМ) выпускают товары, владельцем которых является или конкретный супермаркет, или отдельная розничная сеть.

Российские производители продуктов питания оказались в спорной ситуации. С одной стороны, можно выпускать товары под собственными брендами. С другой стороны, от ретейла есть запрос на товары под торговой маркой сетей.

Могут ли они заменить продукцию ушедших из России брендов? За счет чего достигается низкая цена и что с качеством? Подробнее о работе СТМ – в эфире телеканала Москва 24.

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