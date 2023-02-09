Золотодобытчик Polymetal рассказал о продажах на внутреннем рынке РФ

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Один из самых крупных отечественных производителей серебра и ведущих золотодобытчиков Polymetal заявил, что большинство продукции в текущем году компания планирует продать на внутреннем рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу организации Виталия Несиса.

По его словам, компания уже в 2023 году отметила, что большая часть продаж происходит именно внутри России.

"Первые две недели года аффинажные заводы стоят на инвентаризации, пока какие-то цифры говорить по меньше, чем месяцу, неправильно. Пока прогноз такой, пусть немного оптимистичный, но я его придерживаюсь. Пока большая часть продаж идет на внутренний рынок", – поделился Несис.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что рост золотовалютных резервов РФ говорит о не самой плохой экономической ситуации в государстве. Он пояснил, что подобные запасы накапливаются для поддержания отечественной валюты в случае проблем.



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