Депутат обратился в Генпрокуратуру после жалоб самарских мобилизованных

Фото: телеграм-канал "депутат Дмитрий Кузнецов"

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился в Генпрокуратуру после жалоб самарских мобилизованных на ошибочную отправку в зону спецоперации, а также на отсутствие выплат. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Депутат опубликовал видео, на котором двое мужчин в балаклавах на фоне других военнослужащих рассказывают, что 16 декабря прошлого года их перевезли в Макеевку, а затем отправили на передовую, где они подверглись обстрелу из HIMARS, в результате потеряв почти все обеспечение.

После этого их направили в Ростовскую область, а оттуда – в Курскую, где мужчинам сообщили, что их полк расформировали. При этом мобилизованные заметили, что, несмотря на участие в боевых действиях, в их военных билетах соответствующих отметок нет, также там не указан полк приписки, из-за чего они не получают положенные им выплаты.

Кроме того, мужчины на видео рассказали, что сейчас им приходится жить за свой счет, в том числе покупать еду на собственные деньги.

"Не имею права пройти мимо данной ситуации. <...> Будем разбираться с данным вопросом. Мною составлены письма в министерство обороны, Генеральную прокуратуру и координационную группу по вопросам СВО", – прокомментировал ситуацию Кузнецов.

По его словам, речь идет идет о 1444-м полке Самарской области. Он отметил, что с обращениями по поводу ситуации обратились и жены мобилизованных, записавших видео.

В беседе с РБК парламентарий отметил, что военнослужащим уже пообещали разобраться со всеми проблемами, однако не уточнил, откуда у него такая информация.

Ранее в Сети появился ролик, на котором группа мобилизованных на тувинском языке рассказала, что претерпела издевательства, в том числе избиения, от людей, представившихся военнослужащими Народной милиции ДНР. Власти Тывы пообещали разобраться со случившимся.



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