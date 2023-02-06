Власти Тывы отреагировали на информацию об избиении мобилизованных в ДНР

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Губернатор Тывы Владислав Ховалыг обратился к властям Донецкой Народной Республики с требованием проверить информацию об избиении мобилизованных жителей региона. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Ранее в Сети появился ролик, на котором группа мобилизованных на тувинском языке рассказала, что претерпела издевательства, в том числе избиения, от людей, представившихся военнослужащими Народной милиции ДНР.

"Ховалыг попросил председателя правительства ДНР проверить законность действий людей, упоминаемых в видеосообщении. А также в срочном порядке направил <...> своих представителей для непосредственного разбирательства в упомянутом инциденте на месте", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что глава региона готовит обращение в Минобороны РФ в связи с инцидентом. Он также поручил главе тувинского правительства Айдыну Чюдюку, спецпредставителю по СВО Тимуру Куулару и военному комиссариату региона выяснить все о составе военнослужащих.

На случившееся также отреагировал бывший глава региона, действующий зампред Госдумы Шолбан Кара-оол. Парламентарий рассказал, что прервал свою командировку в Сибирь, чтобы разобраться в инциденте.

"Армия – это всегда порядок и дисциплина. Без унижения человеческого достоинства младших и одновременно осознанного подчинения командирам. <...> Разберемся", – написал он в своем телеграм-канале.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

21 сентября глава государств объявил в РФ частичную мобилизацию. Спустя месяц, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о завершении призыва. По его словам, в общей сложности на службу призвали 300 тысяч граждан.



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