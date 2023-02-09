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09 февраля, 23:45

Экономика

ЦБ РФ начал продавать юани из Фонда национального благосостояния

ЦБ РФ начал продавать юани из Фонда национального благосостояния

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Банк России начал активно продавать юани из Фонда национального благосостояния. Так регулятор надеется восполнить недостающие доходы бюджета из-за падения цен и эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

В теории при больших объемах продажи юаня рубль должен начать укрепляться не только по отношению к китайской валюте, но и по отношению к доллару. Но на практике это работает не всегда.

Что будет с российской валютой? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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