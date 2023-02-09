ЦБ РФ начал продавать юани из Фонда национального благосостояния

Банк России начал активно продавать юани из Фонда национального благосостояния. Так регулятор надеется восполнить недостающие доходы бюджета из-за падения цен и эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

В теории при больших объемах продажи юаня рубль должен начать укрепляться не только по отношению к китайской валюте, но и по отношению к доллару. Но на практике это работает не всегда.

Что будет с российской валютой? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

