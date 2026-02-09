Форма поиска по сайту

09 февраля, 13:00

Экономика

Выставка с участием более 250 российских промышленных компаний стартовала в Эр-Рияде

"Деньги 24": почти 400 тыс жалоб направили россияне на банки в 2025 году

Россияне стали брать меньше кредитов

Рубль продемонстрировал устойчивость на рынке

"Деньги 24": пассажиропоток зарубежных авиакомпаний увеличился на 25% в России

"Деньги 24": ЦБ проведет заседание по ключевой ставке 13 февраля

"Деньги 24": в Госдуме усомнились, что застройщик "Самолет" получит господдержку

"Деньги 24": Минфин России вынужден тратить по 200 млрд рублей из ФНБ каждый месяц

"Деньги 24": аналитики Центробанка РФ повысили прогноз по инфляции на 2026 год

Эксперты допустили падение курса доллара до 40 рублей

Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" стартовала в Эр-Рияде. Это крупнейшая площадка для международной промышленности, где представлены более 250 российских компаний.

Среди них много и московских предприятий, которым выйти на интернациональные рынки помогает Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". В этом году для столичных производителей запланировали более 30 международных событий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

