Выставка с участием более 250 российских промышленных компаний стартовала в Эр-Рияде

Выставка "Иннопром. Саудовская Аравия" стартовала в Эр-Рияде. Это крупнейшая площадка для международной промышленности, где представлены более 250 российских компаний.

Среди них много и московских предприятий, которым выйти на интернациональные рынки помогает Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром". В этом году для столичных производителей запланировали более 30 международных событий.

