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Новости

08 ноября, 18:30

Экономика

Пять иностранных брендов косметики и парфюмерии решили вернуться на российский рынок

Пять иностранных брендов косметики и парфюмерии решили вернуться на российский рынок

Пять иностранных косметических брендов возобновят поставки в РФ

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Сразу пять зарубежных брендов косметики и парфюмерии решили вернуться в Россию. Речь идет о люксовых марках Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Их продукцию исключат из списка параллельного импорта, а значит поставлять товары на прилавки будут сами производители.

Маркетологи подсчитали, что с этой весны на рынке появилось около 40 новых российских брендов косметики, а официальные поставки косметики зарубежных марок, вероятно, наладят в течение месяца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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