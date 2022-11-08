Пять иностранных брендов косметики и парфюмерии решили вернуться на российский рынок

Сразу пять зарубежных брендов косметики и парфюмерии решили вернуться в Россию. Речь идет о люксовых марках Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Их продукцию исключат из списка параллельного импорта, а значит поставлять товары на прилавки будут сами производители.

Маркетологи подсчитали, что с этой весны на рынке появилось около 40 новых российских брендов косметики, а официальные поставки косметики зарубежных марок, вероятно, наладят в течение месяца.

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