Центр Москвы перекроют 8 июля

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Экономика

Москвичам рассказали о колебании рубля на бирже

Москвичам рассказали о колебании рубля на бирже

"Деньги 24": курс евро достиг 100 рублей

Новости часа: 6 июля стал самым теплым днем с начала 2023 года в Москве

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ЦБ не видит рисков финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля

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Рубль снова стремительно слабеет. В четверг, 6 июля, на Московской бирже за доллар давали более 93 рублей, за евро – более 102 рублей. На этом фоне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля связано в первую очередь с соотношением импорта и экспорта, а плавающий курс назвала благом.

Какие факторы давят на курс рубля? Сложно ли достать наличную валюту в обменниках? И кому действительно выгоден плавающий курс? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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