Москвичам рассказали о колебании рубля на бирже

Рубль снова стремительно слабеет. В четверг, 6 июля, на Московской бирже за доллар давали более 93 рублей, за евро – более 102 рублей. На этом фоне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление рубля связано в первую очередь с соотношением импорта и экспорта, а плавающий курс назвала благом.

Какие факторы давят на курс рубля? Сложно ли достать наличную валюту в обменниках? И кому действительно выгоден плавающий курс? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.