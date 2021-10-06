Москвичам рассказали о ценах на гречку

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на гречку "Агро-Альянс", упаковка 900 граммов.

В "Пятерочке" за неделю она заметно прибавила в цене. Было почти 93 рубля, а теперь – 127,99 рубля. В "Перекрестке" в конце сентября по карте клуба гречку можно было купить за 89,9 рубля, теперь цена единая для всех – 119 рублей.

В "Азбуке Вкуса" цена стабильная – 149 рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.