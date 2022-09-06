В РФ приступили к обсуждению вопроса о страховании нефтеперевозок

Россия обсуждает с партнерами вопрос страхования нефтеперевозок. Страна готова создать собственную страховую компанию, чтобы продолжать импортировать энергоресурсы в дружественные страны, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Проблема возникла после того, как страны G7 решили установить потолок цен на российские газ и нефть.

О том, возможно ли это в масштабах мирового рынка – в эфире телеканала Москва 24.