Премиальная косметика исчезает из России

Минпромторг включил в список для параллельного импорта еще несколько известных брендов парфюмерии и косметики. Ранее сообщалось, что некоторые крупные компании покинули российский рынок.

Консультанты уже заговорили, что именно премиальные линейки пустеют, а новые коллекции не найти.

Первые косметические средства и парфюм, привезенные благодаря параллельному импорту, появятся на прилавках уже в сентябре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.