Во "Вкусно – и точка" появятся кафе по аналогии с "МакКафе"

В заведениях "Вкусно – и точка" заработают кафе, как это было в McDonald’s. Владельцы сети обещали сделать меню близким к привычному и даже запустить такую же программу лояльности.

При этом до открытия остается меньше недели, а с названием – снова интрига. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.